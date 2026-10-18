Ayala ganó el Correntino de Mountain Bike con el brazo fracturado

El excombatiente de Malvinas y ciclista de Esquina Luis Alberto Ayala se consagró campeón del Campeonato Correntino de Mountain Bike en la categoría Máster D1. Lo hizo con un segundo puesto en la octava y última fecha, disputada en Gobernador Virasoro, resultado que le alcanzó para conservar la punta de la tabla general.

Ayala llegó a esa definición como líder de la categoría. Quince días antes de la carrera sufrió una fuerte caída en Lavalle, durante el Campeonato de la Costa del Paraná, y se fracturó el brazo derecho. La lesión puso en duda su presencia en el cierre del torneo provincial y le impidió entrenar con normalidad.

Barro y lesión en la última fecha

El circuito de Virasoro tampoco ayudó. Según contó el propio corredor, las lluvias del viernes y el sábado dejaron el terreno con abundante barro y complicaron el recorrido. A las limitaciones físicas por la fractura se sumaron las exigencias de un trazado difícil.

"Hasta yo no pensaba que podía llegar a terminar la carrera. Era muy difícil, pero hice mucho esfuerzo durante todo el año para lograr esto", dijo Ayala.

El ciclista decidió viajar igual a Virasoro y largar la prueba. Cruzó la meta en el segundo lugar de la Máster D1, sumó el puntaje necesario y se quedó con el título provincial.

"Logré el segundo puesto en la carrera, lo que me permite el máximo puntaje para ser campeón de la categoría Máster D1", expresó.

Reconocimiento en la premiación

Durante la entrega de premios, el presidente del Centro de Excombatientes de Virasoro le dio un presente en homenaje a su doble rol de excombatiente de Malvinas y atleta. Ayala compitió durante todo el año en las distintas fechas del certamen, con entrenamiento diario y gastos personales para afrontar cada viaje.

"Estoy feliz, contento. Era algo que se me venía escapando durante unos años y hoy estoy feliz por haber logrado el campeonato correntino", cerró el corredor, que volvió a Esquina con la copa.