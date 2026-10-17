Itatí: la Policía patrulla en lancha los barrios anegados por la crecida

La Policía de Corrientes realiza recorridas preventivas en lancha por las zonas afectadas por la crecida en Itatí. El operativo apunta a monitorear el avance del agua, acompañar a los vecinos y responder ante eventuales emergencias.

Los patrullajes se hacen por disposición de la Jefatura de Policía, con efectivos de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica y de la Comisaría de Distrito Itatí, que se trasladan en una embarcación policial.

Qué zonas recorren

Los recorridos incluyen los barrios Ibiray, la Costanera cercana a la Basílica, Hospital Viejo, Puerto Pirata y Carayá, entre otros puntos de la localidad.

Durante las salidas, los efectivos observan de forma constante la evolución del nivel del agua y las condiciones de cada sector para detectar posibles riesgos.

Las tareas buscan reforzar la presencia policial en las áreas afectadas y mantener el seguimiento de la creciente, además de dar una respuesta rápida ante cualquier situación que requiera asistencia.