Ocho puertos del Litoral ya están en nivel de evacuación por las crecidas

Ocho puertos del noreste y el Litoral argentino alcanzaron el nivel de evacuación por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, y otros nueve siguen en alerta, según los registros de altura que publicó la Prefectura Naval entre la medianoche y las 9 de la mañana.

Cuatro de esos ocho puertos ya muestran bajante: Iguazú, Libertad, Eldorado y Libertador, todos en Misiones. En cambio, el agua sigue subiendo en Ituzaingó, Corrientes, y en Isla del Cerrito, Chaco. En Santa Ana y Paso de los Libres, ambas en Corrientes, los niveles están estables.

El Paraná sigue creciendo

Entre las nueve localidades en alerta, el Paraná asciende en Itatí y Paso de la Patria (Corrientes) y en Barranqueras (Chaco). También sube en Boca Gualeguaychú, Entre Ríos.

Sobre el río Uruguay, los niveles están estables en Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bompland, todas localidades correntinas, y en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se registra una leve bajante.

Los últimos reportes de la represa binacional Yacyretá indican que las compuertas siguen abiertas por una sobrecarga del 56% en lo que va de octubre. Esa agua se descarga sobre el río Paraná.

El último informe semanal del Instituto Nacional del Agua (INA) prevé lluvias ligeras en la cuenca alta del Plata, con impacto moderado sobre los dos grandes ríos del Litoral y sus arroyos tributarios.

Qué se espera en las próximas semanas

Según las previsiones del INA, las crecidas seguirán avanzando hacia el sur:

En Corrientes, Barranqueras y Goya se espera que el agua alcance el nivel de evacuación a partir de mañana.

En Reconquista, Santa Fe, la alerta estaba prevista para el 16 de octubre y la evacuación para el 18.

En La Paz, Entre Ríos, el nivel de alerta se espera para el 19 y el de evacuación desde el 21.

Para Santa Fe y Paraná, el INA prevé que se supere el nivel de alerta en los últimos diez días de octubre.

En el Delta del Paraná, el mayor impacto se registraría dentro de 20 a 30 días.

La geógrafa María De Estrada, especialista en gestión del riesgo de desastres y eventos climáticos extremos, señaló que los niveles actuales no superan los máximos históricos de la región, pero anticipan el escenario que podría desarrollarse con este evento intenso de El Niño. Explicó que las lluvias de los días previos fueron muy intensas en la cuenca alta del Plata, que comprende Misiones y sectores del sur de Brasil y Paraguay. "Pero la gente del Litoral se ve muy afectada porque toda esa agua termina llegando allí. Y, por una cuestión de pendiente, esa zona es la que más sufre", describió.

Para De Estrada, la zona más preocupante son las localidades y los campos junto a los ríos Paraná, Paraguay y sus tributarios. "Esa cuenca tiene poca pendiente, acarrea un volumen enorme de agua y, además, hay mucha población viviendo cerca. El Uruguay, en contraste, es un río que desagota más rápido. Lo preocupante quizás se orienta más a los productores ganaderos y, en menor medida, a los arroceros", señaló.

La geógrafa agregó que las poblaciones más afectadas suelen ser las que viven en barrios vulnerables construidos a la vera de los ríos y en sectores bajos, expuestos a las crecidas.