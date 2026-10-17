El río Uruguay inundó Aduana y Prefectura en Alvear

La crecida del río Uruguay dejó este sábado las plantas bajas de Aduana y Prefectura bajo el agua en Alvear, en Corrientes. El río también avanzó sobre la calle de acceso al puerto.

Prefectura Naval Argentina midió 10,35 metros, por encima del nivel de alerta de 9,50 y a 65 centímetros de los 11 metros de evacuación.

El agua ya empezó a bajar

Según las últimas mediciones, el río comenzó a descender y se espera que siga así al menos durante este domingo.

En el puerto, el agua llegaba hasta unos 200 metros antes de la línea normal de costa. Las instalaciones de los organismos de la zona costera quedaron afectadas por el avance del río.

Aduana: planta baja inundada.

Prefectura: planta baja inundada.

Puerto: calle de acceso cubierta por el agua.

La crecida se repite en otras localidades ribereñas de Corrientes, donde el avance del agua mantiene la atención sobre las zonas costeras.