El papa León XIV recibió el alta y ya piensa en la gira por Argentina

El papa León XIV recibió el alta este sábado y dejó caminando el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde estaba internado desde el 13 de octubre por una cirugía de cáncer de pulmón. El Vaticano informó que los análisis de sangre, una radiografía de tórax y la evaluación clínica confirmaron una evolución favorable.

El Pontífice salió sonriente, saludó a pacientes, personal sanitario y fieles que lo esperaban en el ingreso. Antes de subir al vehículo que lo llevó de vuelta al Vaticano, se detuvo unos minutos a conversar con una niña y sus familiares.

La operación y la recuperación

El martes, León XIV fue operado durante unas tres horas. Los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y luego se confirmó que la lesión era un adenocarcinoma pulmonar, el tipo más frecuente de cáncer de pulmón.

Durante la internación retomó reuniones de trabajo, mantuvo contacto con colaboradores y siguió con fisioterapia respiratoria. El viernes ya había aparecido de pie y sin asistencia mientras celebraba una misa en una capilla acondicionada en el décimo piso del hospital.

Los especialistas continúan con estudios complementarios para determinar las características moleculares del tumor y si hará falta algún tratamiento adicional.

El Ángelus y la incógnita de la gira

El Vaticano confirmó que este domingo el Papa volverá a aparecer en público para rezar el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales.

La duda que sigue abierta es la gira prevista para noviembre por América Latina, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de ese mes. El cronograma oficial no cambió, pero desde el Vaticano advirtieron que la decisión final dependerá de cómo evolucione el Pontífice en las próximas semanas.

El secretario de Estado, Pietro Parolin, dijo que se trata de un viaje extenso y exigente, con muchos traslados y actividades, por lo que habrá que esperar las recomendaciones de los médicos antes de definir. Por ahora, la evolución favorable que permitió el alta alimenta las expectativas sobre la visita.