El Paraná pasó los 6,50 metros en Corrientes y Prefectura activó la alerta

Prefectura Naval Argentina activó la etapa de alerta en Corrientes después de constatar que el río Paraná superó los 6,50 metros frente al puerto de la capital provincial. La fuerza pidió extremar las precauciones en las zonas ribereñas y durante las actividades náuticas.

Las recomendaciones ante la crecida

Prefectura Corrientes difundió una serie de medidas para reducir riesgos mientras el nivel del agua siga alto:

Extremar las precauciones durante la navegación y las actividades náuticas.

Evitar navegar de noche o con poca visibilidad.

No ingresar al agua en sectores no habilitados o con condiciones peligrosas.

Concurrir únicamente a balnearios habilitados y cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Respetar las restricciones, señalizaciones e indicaciones de las autoridades.

La fuerza informó que continuará con tareas de prevención, vigilancia y control en coordinación con otros organismos, para resguardar a la población y a quienes trabajan en el ámbito fluvial.

Dónde comunicarse ante una emergencia

Ante cualquier situación de riesgo vinculada con el río, Prefectura indicó dos contactos:

106: Emergencias Náuticas.

03794-421477: Prefectura Corrientes.

Las autoridades recomiendan seguir los canales oficiales y respetar las indicaciones de seguridad mientras continúe la crecida del Paraná.