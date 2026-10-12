Quebró Linor, gigante misionero de pallets de madera

La Justicia decretó la quiebra de Linor SRL, el aserradero más grande de Misiones y uno de los principales productores de pallets de madera del país. La firma, radicada en Azara, cerca del límite con Corrientes, llegó a emplear a 300 personas y fabricaba plataformas de pino para almacenamiento de mercaderías.

La empresa tenía 27 años de actividad y había tenido su mejor momento en la primera década de los 2000. La caída del consumo, la baja en las ventas y conflictos sindicales persistentes empujaron el cierre definitivo.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 de Posadas, a cargo de la jueza Adriana Fiori, resolvió la quiebra por el incumplimiento del acuerdo extrajudicial que la firma había homologado en el marco de su concurso preventivo. A partir de ahora, la Justicia avanzará sobre los bienes, maquinarias, vehículos y cuentas bancarias de la empresa. Unos 130 empleados quedaron a la espera de cobrar salarios atrasados y eventuales indemnizaciones.

En mayo de 2025, en una reunión con sus trabajadores, uno de los dueños y socio gerente, Juan Carlos Lorenzo, les había pedido que siguieran trabajando mientras buscaban una salida a la crisis. Según se supo, ante un empleado que planteó que sin cobrar era difícil mantener la motivación, Lorenzo respondió: "Si no quieren, no laburen, cobrarán cuando esto vaya a remate".

Una crisis que afecta a todo el sector forestal

Las cámaras que agrupan a los aserraderos de Misiones y Corrientes, APICOFOM y Amayadap, advierten que la industria atraviesa uno de los peores momentos de su historia, con varias firmas en riesgo de correr la misma suerte que Linor.

Entre las causas señaladas por el sector se cuentan:

la caída de la construcción, que es el principal motor del consumo interno de madera;

costos logísticos que vuelven inviables muchas exportaciones;

un tipo de cambio estancado desde hace meses frente a una inflación que sigue por encima del 2% mensual.

Un mes atrás, ACON Timber —considerado el aserradero más grande y moderno del país, de capitales austríacos y belgas, con sede en Gobernador Virasoro, a 45 kilómetros de Azara— había reconocido que el negocio exportador resulta inviable con los costos logísticos actuales. Según esa empresa, enviar un contenedor hasta el puerto de Buenos Aires cuesta más que trasladarlo desde ahí hasta destinos finales como China, Estados Unidos o España.

Cuestionamientos a la gestión empresarial del sector

A los problemas de mercado se suma, según especialistas consultados por el sector, la falta de modernización tecnológica, altos niveles de informalidad y escasa formación empresarial en muchas de las firmas madereras.

A fines del año pasado, el empresario correntino Hermann Karsten había generado repercusión con declaraciones públicas sobre el funcionamiento de los aserraderos de la región. Karsten, cuyo principal negocio es la gestión de cobranza de impuestos para fiscos provinciales y de otros países, sostuvo que se trata de "economías que no tienen margen de nada", con estructuras familiares que se fueron sosteniendo de generación en generación sin planificación de negocio.

Según planteó, la ausencia de controles y herramientas de gestión hace que muchas de estas empresas "se detengan en el tiempo", sin capacidad de anticipar caídas estacionales en las ventas ni de armar un plan de negocios.

Para los especialistas del rubro forestal, los aserraderos chicos y medianos como Linor, con dificultades de acceso al financiamiento necesario para reconvertirse, enfrentan un riesgo creciente de desaparecer del mercado.