Yacyretá abre compuertas por creciente del Paraná

La Central Hidroeléctrica Yacyretá abrió las compuertas de su vertedero principal para atenuar el impacto del fuerte incremento en el caudal del río Paraná, producto de las descargas de las centrales ubicadas aguas arriba y las lluvias registradas en gran parte de la cuenca.

Según explicó el ingeniero Ronnie Ayala, jefe del Departamento Técnico en la Margen Derecha, la tendencia creciente en los caudales afluentes se mantiene tal como habían anticipado los pronósticos hidrológicos, en un contexto de lluvias asociadas al fenómeno de "El Niño".

Cómo se llegó a 28.000 m³/s

Ayala detalló que el caudal afluente a la altura de Yacyretá ronda actualmente los 28.000 metros cúbicos por segundo, y que las proyecciones indican que seguirá subiendo en los próximos días.

El funcionario precisó el origen de ese volumen:

En la cuenca del río Iguazú, que aporta directamente al embalse de Yacyretá, las lluvias superaron cinco veces lo pronosticado .

. Eso elevó el caudal de esa cuenca de 1.500 m³/s a 9.000 m³/s.

A ese volumen se suman 19.000 m³/s que llegan desde Itaipú.

La suma de ambos aportes explica los 28.000 m³/s que recibe Yacyretá.

La postura técnica sobre las inundaciones

Ayala sostuvo que las inundaciones aguas abajo no pueden atribuirse a la apertura de las compuertas, sino que, según su explicación, la maniobra busca atenuar el impacto de la creciente.

"Esto es un fenómeno natural que recibimos y se traslada aguas abajo de la presa. Suponiendo que no existía la usina, el fenómeno iba a causar el mismo efecto y tal vez de mayor impacto", afirmó el ingeniero.

El Departamento Técnico de Yacyretá, a través de su área de Hidrología, informó que continuará con el monitoreo permanente de la situación del río Paraná para mantener informadas a la población y a las autoridades correspondientes.