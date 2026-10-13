Corrientes: evacuan ganado de las islas por la crecida de los ríos

El aumento del caudal de los ríos Paraná y Uruguay puso en marcha la evacuación de hacienda en zonas ribereñas de Corrientes. Los productores empezaron a mover los rodeos desde las islas y los campos bajos hacia tierras más altas, antes de que el agua los cubra.

La crecida de los cauces principales responde a los aportes que llegan desde Brasil, la cuenca de las Cataratas del Iguazú y la represa de Yacyretá. Los pronósticos indican que la masa de agua seguirá subiendo.

Ituzaingó y Paso de la Patria, los puntos más complicados

Los traslados se concentran en localidades ribereñas como Ituzaingó y Paso de la Patria, donde el curso del Paraná genera preocupación constante.

El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Carlos Roldán, señaló que la información preventiva permitió anticiparse: "Hoy todos los productores estamos muy informados de lo que pasa en Brasil, las Cataratas del Iguazú y Yacyretá".

Según Roldán, en emergencias anteriores el operativo se hacía con el río ya alto y los animales estresados, sin tierra ni comida durante días. "Hoy se está haciendo con tiempo", dijo.

El trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, la Asociación de Sociedades Rurales y las entidades locales permitió emitir avisos sobre el comportamiento de las cuencas superiores.

Los costos y la asistencia

Roldán aclaró que las tareas de evacuación corren por cuenta y riesgo de cada establecimiento: "Estos traslados de ahora son todos por cuenta de los productores". La ayuda oficial con forrajes o medicamentos suele llegar después, cuando el impacto de El Niño deja sin pasturas a los animales.

El dirigente también valoró los remates de pequeños productores que se organizan junto al Gobierno para descomprimir los campos vulnerables. "Van a necesitar bajar las cargas", explicó.