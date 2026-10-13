Corrientes: evacuan ganado de las islas por la crecida de los ríos
Productores de Ituzaingó y Paso de la Patria trasladan sus rodeos desde islas y campos bajos ante el avance del Paraná y el Uruguay. Los traslados corren por cuenta de cada establecimiento.
El aumento del caudal de los ríos Paraná y Uruguay puso en marcha la evacuación de hacienda en zonas ribereñas de Corrientes. Los productores empezaron a mover los rodeos desde las islas y los campos bajos hacia tierras más altas, antes de que el agua los cubra.
La crecida de los cauces principales responde a los aportes que llegan desde Brasil, la cuenca de las Cataratas del Iguazú y la represa de Yacyretá. Los pronósticos indican que la masa de agua seguirá subiendo.
Ituzaingó y Paso de la Patria, los puntos más complicados
- Los traslados se concentran en localidades ribereñas como Ituzaingó y Paso de la Patria, donde el curso del Paraná genera preocupación constante.
- El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Carlos Roldán, señaló que la información preventiva permitió anticiparse: "Hoy todos los productores estamos muy informados de lo que pasa en Brasil, las Cataratas del Iguazú y Yacyretá".
- Según Roldán, en emergencias anteriores el operativo se hacía con el río ya alto y los animales estresados, sin tierra ni comida durante días. "Hoy se está haciendo con tiempo", dijo.
El trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, la Asociación de Sociedades Rurales y las entidades locales permitió emitir avisos sobre el comportamiento de las cuencas superiores.
Los costos y la asistencia
Roldán aclaró que las tareas de evacuación corren por cuenta y riesgo de cada establecimiento: "Estos traslados de ahora son todos por cuenta de los productores". La ayuda oficial con forrajes o medicamentos suele llegar después, cuando el impacto de El Niño deja sin pasturas a los animales.
El dirigente también valoró los remates de pequeños productores que se organizan junto al Gobierno para descomprimir los campos vulnerables. "Van a necesitar bajar las cargas", explicó.
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