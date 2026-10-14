Crece el Paraná en Corrientes: evacuados y emergencia hídrica en varias localidades

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a varias localidades de Corrientes. Hay emergencias hídricas declaradas, familias evacuadas y operativos de asistencia en marcha, mientras las autoridades siguen la evolución de los ríos.

Emergencia hídrica y evacuados

Itatí declaró la emergencia hídrica este miércoles. El intendente Francisco Romero anunció la medida con el río en 6,28 metros a la mañana, según datos de Prefectura Naval Argentina. La declaración permite reforzar prevención, asistencia y coordinación para proteger a las familias ribereñas, sus bienes y animales. El municipio avanza con relevamientos y evacuaciones preventivas junto al comité de crisis.

Itatí se sumó a Empedrado, que había declarado la emergencia a comienzos de semana. En esa localidad, el relevamiento municipal identificó alrededor de 200 personas afectadas.

En Isla Apipé ya fueron evacuadas 57 personas de la zona rural y de San Antonio. El intendente Gustavo Rolando Figueredo advirtió que el agua sigue avanzando y que otras seis o siete familias podrían abandonar sus hogares. Según las previsiones que mencionó, el río podría llegar a los cinco metros y mantenerse entre 5 y 5,10 metros hasta el viernes o sábado, antes de un descenso gradual. Si se concreta ese escenario, cerca del 45% de la superficie de la isla podría quedar inundada.

Los traslados en la isla se hacen exclusivamente por agua. El municipio dispone de lanchas rápidas y coordina tareas con equipos de salud, bomberos, Policía y guardaparques. El Gobierno provincial envió frazadas, colchones y alimentos para los evacuados. El gobernador Gustavo Valdés recorrió Isla Apipé e Ituzaingó para evaluar necesidades y coordinar la asistencia.

Ituzaingó superó el nivel de evacuación

En Ituzaingó, el río Paraná alcanzó los 4,03 metros durante la tarde del martes, por encima del nivel de evacuación de cuatro metros y del nivel de alerta de 3,50 metros. El incremento del caudal cubrió las playas de la localidad y obligó a intensificar el seguimiento. Las autoridades mantienen la coordinación con equipos municipales y provinciales para asistir a las familias afectadas y responder ante posibles nuevas inundaciones.

El escenario está relacionado con el aumento de los aportes de agua que llegan al embalse de Yacyretá. Las lluvias en la cuenca del río Iguazú elevaron su caudal de unos 1.500 a 9.000 metros cúbicos por segundo. A ese volumen se suman los aportes procedentes de Itaipú, lo que incrementó el ingreso de agua al embalse. Ante esta situación, la represa abrió las 18 compuertas de su vertedero principal como parte de la gestión del caudal.

La capital y el río Uruguay

En la ciudad de Corrientes, el río alcanzó los 5,43 metros y continúa bajo vigilancia. El nivel de alerta se ubica en 6,50 metros. Otras localidades ribereñas, como Goya y Paso de la Patria, también siguen la evolución del Paraná para definir nuevas medidas preventivas.

En Monte Caseros, donde el seguimiento corresponde al río Uruguay, el panorama es distinto. El intendente Juan Carlos Álvarez señaló que el nivel alcanzó un pico de 7,10 metros y que el martes estaba cerca de los siete metros, con tendencia al descenso y estacionamiento. Según el jefe comunal, el río permanecía por debajo de los niveles de alerta y evacuación, sin familias evacuadas ni viviendas inundadas. De todos modos, pidió mantener las medidas preventivas y la preparación ante posibles cambios.

El Gobierno de Corrientes mantiene el monitoreo y la asistencia en las zonas afectadas, con equipos de distintas áreas que trabajan junto a los municipios.