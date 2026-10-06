Cierran un puerto de Corrientes por la creciente del río Uruguay

El municipio de Alvear, en Corrientes, informó que el Paso de Frontera que une esa localidad con la brasileña Itaquí quedó cerrado temporalmente por la creciente del río Uruguay. La medida se adoptó por razones de seguridad para la navegación.

El nivel del agua

Según el hidrómetro del puerto de Alvear, la altura del río a las 9 de la mañana era de 9,62 metros y continuaba creciendo.

El cierre afecta el cruce entre Alvear e Itaquí.

La comuna lo informó como una medida transitoria.

El nivel se mide en el hidrómetro del puerto de Alvear.

Sin fecha de reapertura

Hasta el momento no se informó cuándo se reabrirá el paso, que permanecerá cerrado mientras el río siga en crecida.