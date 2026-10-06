Cierran un puerto de Corrientes por la creciente del río Uruguay
El Paso de Frontera entre Alvear y la brasileña Itaquí quedó cerrado temporalmente por seguridad para la navegación. El río medía 9,62 metros a las 9 y seguía subiendo.
Por WebMaster 1 min de lectura50 visualizaciones
El municipio de Alvear, en Corrientes, informó que el Paso de Frontera que une esa localidad con la brasileña Itaquí quedó cerrado temporalmente por la creciente del río Uruguay. La medida se adoptó por razones de seguridad para la navegación.
El nivel del agua
Según el hidrómetro del puerto de Alvear, la altura del río a las 9 de la mañana era de 9,62 metros y continuaba creciendo.
- El cierre afecta el cruce entre Alvear e Itaquí.
- La comuna lo informó como una medida transitoria.
- El nivel se mide en el hidrómetro del puerto de Alvear.
Sin fecha de reapertura
Hasta el momento no se informó cuándo se reabrirá el paso, que permanecerá cerrado mientras el río siga en crecida.
Comentarios
Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.
Notas relacionadas
Provinciales
Corrientes monitorea el río Uruguay y prevé alerta para mediados de octubre
6 de octubre de 2026 · 06:04 hace 13 horas 193 visualizaciones
Clima
El río Uruguay superó el nivel de alerta en Paso de los Libres
5 de octubre de 2026 · 15:34 ayer 405 visualizaciones
Provinciales
Fick pide reflotar subsidio eléctrico y reformar el cabotaje
28 de septiembre de 2026 · 08:03 28 de septiembre de 2026 456 visualizaciones
Economia
Logística: el freno que traba las exportaciones de madera
27 de septiembre de 2026 · 15:30 27 de septiembre de 2026 289 visualizaciones