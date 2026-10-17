Boca le ganó 2-1 a Talleres y es único líder de la Tabla Anual

Boca Juniors derrotó 2-1 a Talleres este viernes en la Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura, y quedó como único líder de la Tabla Anual con 54 puntos, a la espera de que se complete la jornada.

En esa tabla, el Xeneize aventaja por dos unidades a Independiente Rivadavia (52). El primer puesto otorga la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

El triunfo también lo dejó como escolta de Instituto en la Zona A.

Cómo fue el partido

Talleres golpeó primero. A los 10 minutos, Matías Galarza sacó un remate desde afuera del área y puso el 1-0.

La respuesta de Boca llegó rápido: seis minutos después recuperó la pelota en campo contrario y Miguel Merentiel definió con un derechazo cruzado para el empate.

Desde ahí el equipo de Rodolfo Arruabarrena manejó el partido y acumuló situaciones. El arquero Ezequiel Unsain sostuvo a Talleres, que antes del descanso tuvo su chance más clara con un remate de Agustín Álvarez Martínez que pegó en el palo.

En el segundo tiempo apareció Leonel Flores: el juvenil avanzó desde la izquierda hacia el centro y sacó un remate al segundo palo para el 2-1 definitivo.

Lo que viene

Boca venía de perder por la mínima ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. La revancha será el próximo martes desde las 21.30 en el Maracaná, con la misión de revertir la serie y meterse en la final.

Talleres sigue último en la Zona A con nueve puntos. El conjunto cordobés recibirá a Defensa y Justicia el próximo sábado desde las 17.