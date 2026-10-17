La crecida del Paraná ya desplazó a 472 personas en Corrientes

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay obligó a 472 personas a dejar sus casas en Corrientes, según el último relevamiento de Defensa Civil de la provincia. El informe contabiliza 206 evacuados y 266 autoevacuados en seis localidades. La situación sigue bajo seguimiento de los responsables locales y del organismo provincial.

Cómo se reparten los afectados

Itatí: 110 evacuados de 43 familias , alojados en Casa Promesera y en el hospedaje Taba Cué. Es la localidad con más evacuados.

, alojados en Casa Promesera y en el hospedaje Taba Cué. Es la localidad con más evacuados. Capital: 266 autoevacuados de 65 familias , el grupo más numeroso de quienes se trasladaron por sus propios medios.

, el grupo más numeroso de quienes se trasladaron por sus propios medios. Isla Apipé: 44 evacuados de 19 familias , en viviendas municipales y familiares.

, en viviendas municipales y familiares. Paso de los Libres: 31 evacuados de seis familias , alojados en el ex Regimiento.

, alojados en el ex Regimiento. Ituzaingó: 19 evacuados de cuatro familias , distribuidos entre casas de familiares, el salón de usos múltiples y el albergue del Club San Martín.

, distribuidos entre casas de familiares, el salón de usos múltiples y el albergue del Club San Martín. Yahapé: dos evacuados de una familia, en la vivienda de unos familiares.

El operativo

El relevamiento detalla tanto la cantidad de personas como las familias alcanzadas por las evacuaciones y los lugares donde reciben alojamiento. En total son 138 familias las que debieron abandonar sus hogares en las seis localidades relevadas.

Los datos surgen del monitoreo que Defensa Civil actualiza mientras los ríos siguen crecidos y afectan a distintas zonas de la provincia.