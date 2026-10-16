El Hospital de Virasoro informa turnos, especialidades y teléfonos
El hospital Dr. Miguel Sussini atiende consultas desde las 6:00 por orden de llegada y pide pedido médico, DNI y autorización para laboratorio, ecografías y electrocardiogramas. Emergencias: 107 o 3756 586615.
Por WebMaster 1 min de lectura44 visualizaciones
El Hospital "Dr. Miguel Sussini" de Virasoro, en Av. Lavalle 939, difundió los servicios que ofrece, los números de contacto y cómo se tramitan los turnos.
Turnos y requisitos
- Los turnos presenciales se dan desde las 6:00 y por orden de llegada.
- Para laboratorio, ecografías y electrocardiogramas hay que presentar pedido médico, copia del DNI y autorización.
Especialidades y contacto
Entre las consultas disponibles están clínica médica, pediatría, ginecología, traumatología, odontología, cirugía y cardiología, entre otras.
- Emergencias: 107 o 3756 586615.
- Consultorios: 3756 586588.
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