VirasoroVirtual
Hoy:
Ciclista de Virasoro ganó el oro en el Panamericano Master Egresados agrotécnicos descubrieron placa en Plaza Libertad Estaciones de servicio, con siete meses de caída en ventas AFoA propone usar los ríos para abaratar la madera correntina Exalumnos del Agrotécnico premiados en el certamen Virasoro Porá Oficial $1.535 Blue $1.555 MEP $1.543 CCL $1.621 Farmacia de turno Caterino
Salud

El Hospital de Virasoro informa turnos, especialidades y teléfonos

El hospital Dr. Miguel Sussini atiende consultas desde las 6:00 por orden de llegada y pide pedido médico, DNI y autorización para laboratorio, ecografías y electrocardiogramas. Emergencias: 107 o 3756 586615.

Por WebMaster 1 min de lectura44 visualizaciones
El Hospital de Virasoro informa turnos, especialidades y teléfonos

El Hospital "Dr. Miguel Sussini" de Virasoro, en Av. Lavalle 939, difundió los servicios que ofrece, los números de contacto y cómo se tramitan los turnos.

Turnos y requisitos

  • Los turnos presenciales se dan desde las 6:00 y por orden de llegada.
  • Para laboratorio, ecografías y electrocardiogramas hay que presentar pedido médico, copia del DNI y autorización.

Especialidades y contacto

Entre las consultas disponibles están clínica médica, pediatría, ginecología, traumatología, odontología, cirugía y cardiología, entre otras.

  • Emergencias: 107 o 3756 586615.
  • Consultorios: 3756 586588.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas