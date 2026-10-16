El Hospital de Virasoro informa turnos, especialidades y teléfonos

El hospital Dr. Miguel Sussini atiende consultas desde las 6:00 por orden de llegada y pide pedido médico, DNI y autorización para laboratorio, ecografías y electrocardiogramas. Emergencias: 107 o 3756 586615.

Por WebMaster 16 de octubre de 2026 · 17:47 1 min de lectura 44 visualizaciones

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El Hospital "Dr. Miguel Sussini" de Virasoro, en Av. Lavalle 939, difundió los servicios que ofrece, los números de contacto y cómo se tramitan los turnos. Turnos y requisitos Los turnos presenciales se dan desde las 6:00 y por orden de llegada.

Para laboratorio, ecografías y electrocardiogramas hay que presentar pedido médico, copia del DNI y autorización. Especialidades y contacto Entre las consultas disponibles están clínica médica, pediatría, ginecología, traumatología, odontología, cirugía y cardiología, entre otras. Emergencias: 107 o 3756 586615.

Consultorios: 3756 586588.

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