Alerta por lluvias de 150 a 250 mm en el norte de Misiones

Las lluvias vuelven con fuerza en la segunda quincena de octubre y el pronóstico mantiene en alerta al norte de Misiones, al departamento paraguayo de Alto Paraná y al suroeste de Paraná, en Brasil.

El modelo europeo ECMWF proyecta acumulaciones de entre 150 y 250 milímetros para la región. Esos volúmenes agravarían las condiciones hidrológicas y refuerzan el riesgo de nuevas inundaciones.

Pocos días estables

La región tendrá escasos días de tiempo estable. Predominará la inestabilidad, con tormentas a partir del miércoles 21 de octubre.

Acumulaciones previstas: entre 150 y 250 mm

Mayor inestabilidad y tormentas desde el miércoles 21

En Corrientes y Chaco se esperan menores volúmenes de lluvia

El escenario más complicado se concentra en el norte de Misiones y las zonas limítrofes de Paraguay y Brasil, donde los suelos ya vienen saturados por las lluvias previas.