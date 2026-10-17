Alerta por lluvias de 150 a 250 mm en el norte de Misiones
El pronóstico para la segunda quincena de octubre anticipa pocos días estables y tormentas desde el miércoles 21. El escenario preocupa por posibles nuevas inundaciones en el norte de Misiones, Alto Paraná y el suroeste de Paraná.
Las lluvias vuelven con fuerza en la segunda quincena de octubre y el pronóstico mantiene en alerta al norte de Misiones, al departamento paraguayo de Alto Paraná y al suroeste de Paraná, en Brasil.
El modelo europeo ECMWF proyecta acumulaciones de entre 150 y 250 milímetros para la región. Esos volúmenes agravarían las condiciones hidrológicas y refuerzan el riesgo de nuevas inundaciones.
Pocos días estables
La región tendrá escasos días de tiempo estable. Predominará la inestabilidad, con tormentas a partir del miércoles 21 de octubre.
- Acumulaciones previstas: entre 150 y 250 mm
- Mayor inestabilidad y tormentas desde el miércoles 21
- En Corrientes y Chaco se esperan menores volúmenes de lluvia
El escenario más complicado se concentra en el norte de Misiones y las zonas limítrofes de Paraguay y Brasil, donde los suelos ya vienen saturados por las lluvias previas.
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