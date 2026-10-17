Parques Nacionales y Rewilding renuevan acuerdo por el Iberá

La Administración de Parques Nacionales (APN) y la Fundación Rewilding Argentina (FRA) firmaron un nuevo Convenio Marco de Cooperación para el Parque y Reserva Nacional Iberá. El acuerdo, suscripto el viernes 16 de octubre, regirá durante los próximos diez años y da continuidad al trabajo conjunto de la última década en recuperación de ambientes naturales, vida silvestre y uso público.

Qué resultados sostienen el acuerdo

La Fundación tuvo un papel central en la creación del Parque Nacional Iberá, en 2018, mediante la compra y donación de tierras al Estado nacional. Desde entonces trabaja en el territorio.

El dato más visible es la reintroducción del yaguareté, extinguido en Corrientes desde 1953. Hoy la población supera los 50 ejemplares y sigue creciendo.

"El balance es más que positivo", dijo el presidente de la APN, Sergio Álvarez, quien puso el acento en el aprendizaje mutuo entre ambas partes. La recuperación de especies es un proceso lento y necesita continuidad para dar resultados.

Las cuatro áreas del convenio

El acuerdo ordena el trabajo en cuatro ejes:

Restauración ecológica y recuperación de la fauna silvestre.

Uso público y turismo de naturaleza, con los distintos portales de ingreso al Iberá.

Generación de conocimiento.

Trabajo con las comunidades vecinas.

En particular, se ratificó y amplió la conservación del yaguareté y de la nutria gigante, entre otras especies. Rewilding Argentina mantiene su trabajo territorial en restauración, recuperación de fauna, manejo de amenazas y desarrollo de portales y servicios turísticos, en coordinación con Parques Nacionales.

Quiénes firmaron

Por la APN estuvieron el presidente Sergio Álvarez, el vicepresidente Lucas Portela Lacanette, el jefe de Gabinete Guillermo Díaz Cornejo y el director nacional de Conservación Frank Hernández. También participó el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

Por la Fundación firmaron la presidenta y cofundadora de Tompkins Conservation, Kristine McDivitt Tompkins, junto con la directora financiera de FRA, Laura Fernández, y la coordinadora de Asuntos Legales, Teresita Iturralde.