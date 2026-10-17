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Google activó una alerta de inundación para el norte de Corrientes

La herramienta del buscador marca cinco puntos de la provincia donde el río Paraná podría superar el nivel de alerta de Prefectura. La capital, Paso de la Patria, Itatí, Berón de Astrada e Ituzaingó están entre los señalados.

Por WebMaster 1 min de lectura162 visualizaciones
Google activó una alerta de inundación para el norte de Corrientes

Google activó una alerta de inundación para sectores costeros del norte de Corrientes, incluida la capital provincial. La notificación apareció este viernes en los dispositivos de usuarios que usan el buscador y anticipa una crecida del río Paraná.

Al abrir la alerta, que se muestra como "Inundaciones en el Norte de Corrientes", se despliega un mapa con los puntos donde se espera que el agua supere el nivel de alerta que mide la Prefectura Naval Argentina en cada puerto.

Los puntos señalados

  • Corrientes capital
  • Paso de la Patria
  • Itatí
  • Berón de Astrada
  • Ituzaingó

La alerta se basa en Google Flood Hub, una plataforma que usa inteligencia artificial para predecir desbordes de ríos e inundaciones urbanas. Según la información oficial de la empresa, el sistema genera notificaciones automáticas cuando detecta riesgo.

Además del mapa con las mediciones del río actualizadas en tiempo real, la herramienta incluye pestañas con noticias locales y generales sobre el avance de las aguas del Paraná y el Uruguay.

La crecida ya tuvo consecuencias en la capital: tres playas fueron inhabilitadas por el avance del río Paraná.

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