Colidio, baja en Vasco ante Boca por una regla de CONMEBOL

Facundo Colidio no jugará ninguno de los dos partidos de la serie entre Vasco Da Gama y Boca por la Copa Sudamericana 2026. La ausencia no es por lesión ni por sanción: es reglamentaria. River Plate lo tenía inscripto en la lista de buena fe para la fase final del torneo y la normativa de CONMEBOL impide que un futbolista dispute los mata-mata con dos clubes distintos.

Qué pasó con la inscripción

Cuando se cerró la venta de Colidio a Vasco, River intentó darlo de baja de esa lista. Vasco presentó la documentación tarde ante CONMEBOL y el delantero quedó inhabilitado. La consecuencia no se limita a la semifinal ante Boca: también alcanza a una eventual final del torneo.

El club brasileño tendrá disponibles a sus otros tres argentinos: Santiago Sosa, Alan Lescano y Claudio Spinelli. Colidio, en cambio, solo podrá jugar con Vasco en la liga local.

Un cruce con historia

La serie tiene un condimento extra porque Colidio se formó en las inferiores de Boca, fue vendido a Europa y, cuando volvió a la Argentina, fichó en River, el clásico rival de su club formador.

Desde su llegada a Vasco, Colidio participó directamente en 6 goles en 10 partidos de competencias locales, con 3 goles y 3 asistencias. Es una de las cartas ofensivas del equipo, pero la serie ante Boca la verá desde afuera.