Boca cayó con Vasco y Ascacíbar avisó: "Está vivo"

Boca perdió con Vasco da Gama en La Bombonera por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y sus futbolistas no escondieron la frustración, aunque tampoco dieron la serie por perdida. Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco fueron los primeros en hablar en pleno campo de juego y coincidieron en que la clasificación se define en Brasil.

"No se dio lo que queríamos"

"Ahora vamos a tener que revisarlo, pero en el segundo tiempo estábamos para concretar, hacer el gol. No se dio lo que queríamos, pero hay que trabajarlo para la vuelta", dijo Ascacíbar. El volante agregó: "Tuvieron una o dos y la que tuvieron la hicieron, nosotros también tuvimos lo nuestro y lo hicimos bien, pero hay que seguir. Era un partido para ponernos en ventaja o hacer uno o dos goles, pero esto es fútbol".

Cuando le preguntaron si confiaba en llegar a la final, el ex Estudiantes no dudó: "Obvio que está vivo Boca, tenemos la revancha".

"La serie está totalmente abierta"

Blanco, por su parte, analizó el trámite: "La actitud estuvo en los dos tiempos. En el primero estábamos un poco más acelerados, no pudimos tener tanta precisión ni control de pelota, pero en el segundo los llevamos puestos, merecíamos mínimo haber empatado claramente y quedó la serie abierta para ir a Brasil a buscar la clasificación".

El lateral insistió en que el equipo corrigió lo que el cuerpo técnico vio en el primer tiempo y repitió: "La serie está totalmente abierta". Y cerró: "Tuvimos muchas chances en el segundo tiempo, hubiese estado bueno convertir aunque fuera una para igualar la serie. Pero estamos con mucha confianza".