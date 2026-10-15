Messi asistió a De Paul y Inter Miami se metió en los playoffs

Inter Miami le ganó 2-0 a New York City FC por la fase regular de la MLS y aseguró su clasificación a los playoffs. Lionel Messi no convirtió, pero dio la asistencia del segundo gol, de Rodrigo De Paul.

El equipo que dirige Cristian González abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo: Germán Berterame aprovechó una asistencia de Luis Suárez y puso el 1-0. Sobre el cierre de la etapa inicial, Messi habilitó a De Paul, que amplió la ventaja.

En el final del partido, el exjugador de San Lorenzo Nicolás Fernández Mercau falló un penal para New York City FC.

Cómo sigue Inter Miami

Con un lugar entre los ocho mejores de la Conferencia Este, el equipo de Florida buscará alcanzar el primer puesto, aunque está a siete puntos de Nashville SC cuando restan cinco fechas para el cierre de la fase regular.

Si se mantienen las posiciones actuales, Inter Miami, séptimo, se enfrentaría a Orlando City en la primera ronda de los playoffs, según la proyección de la MLS previa a esta jornada. La serie se jugaría al mejor de tres partidos.

Los partidos que le quedan