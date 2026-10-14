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Convocan a vecinos de San Justo por la pavimentación de la Ruta 68

La reunión será el 22 de octubre a las 12 en la Escuela Navajas Centeno, en el paraje San Justo. La convocatoria es abierta a toda la comunidad.

Por WebMaster 1 min de lectura143 visualizaciones
Convocan a vecinos de San Justo por la pavimentación de la Ruta 68

El proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial N.º 68 será tema de una convocatoria pública abierta a la comunidad. El encuentro se hará el 22 de octubre a las 12 en la Escuela Navajas Centeno, en el paraje San Justo.

Una instancia abierta a los vecinos

La convocatoria está dirigida a los vecinos y a la comunidad en general. Según la invitación difundida, se trata de un encuentro informativo sobre el proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial N.º 68.

  • Fecha: 22 de octubre
  • Hora: 12:00
  • Lugar: Escuela Navajas Centeno, paraje San Justo

La participación es libre para quienes quieran interiorizarse sobre la obra.

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