Convocan a vecinos de San Justo por la pavimentación de la Ruta 68
La reunión será el 22 de octubre a las 12 en la Escuela Navajas Centeno, en el paraje San Justo. La convocatoria es abierta a toda la comunidad.
Por WebMaster 1 min de lectura143 visualizaciones
El proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial N.º 68 será tema de una convocatoria pública abierta a la comunidad. El encuentro se hará el 22 de octubre a las 12 en la Escuela Navajas Centeno, en el paraje San Justo.
Una instancia abierta a los vecinos
La convocatoria está dirigida a los vecinos y a la comunidad en general. Según la invitación difundida, se trata de un encuentro informativo sobre el proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial N.º 68.
- Fecha: 22 de octubre
- Hora: 12:00
- Lugar: Escuela Navajas Centeno, paraje San Justo
La participación es libre para quienes quieran interiorizarse sobre la obra.
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