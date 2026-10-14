Corrientes coordina la atención a los damnificados por la creciente del Paraná

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, informó que el Gobierno provincial coordina un esquema de trabajo para atender a los damnificados por la creciente del río Paraná. Lo dijo después de la reunión de gabinete provincial.

"Es una reunión de coordinación donde lo que se está estableciendo es una forma y metodología de trabajo, coordinada por el Gobierno, para garantizar la correcta atención a las personas damnificadas por la creciente del río Paraná y también optimización de recursos económicos y humanos para disponer acciones en lugares que van a ser afectados", señaló Polich.

Las zonas que se verán afectadas

El intendente precisó que la población ribereña es la más expuesta, sobre todo quienes se dedican a la fabricación de ladrillos y a la pesca. Muchos tienen su casa en la parte alta, pero necesitan estar cerca del río para trabajar.

Desde el barrio Punta Taitalo, fuera de la defensa costera, hasta Puerto Italia.

Desde el barrio Caridi hasta La Tosquera, en Mendoza al sur.

Cómo será la asistencia

Polich afirmó que el operativo se trabaja con el COE y que conocen las características de las personas afectadas. La gente no quiere abandonar su residencia por miedo a que le roben las pocas cosas que tiene, explicó.

Por eso, los centros de evacuados funcionarán como lugares para albergar a personas con enfermedades o afectaciones específicas. Quienes estén en condiciones de quedarse en su casa, lo harán.