Jornada sobre grooming y ciberbullying en infancias en red

El Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) participará de una jornada sobre infancias en red. La actividad se centrará en grooming, ciberbullying, huella digital y herramientas de prevención.

Temas y expositores

Grooming : acoso sexual a menores por parte de adultos a través de internet.

: acoso sexual a menores por parte de adultos a través de internet. Ciberbullying : hostigamiento entre pares en entornos digitales.

: hostigamiento entre pares en entornos digitales. Huella digital : rastro que dejan los datos personales en la web.

: rastro que dejan los datos personales en la web. Herramientas de prevención: recursos para familias, docentes y chicos.

Los disertantes pertenecen al OCEDIC, organismo especializado en delitos informáticos y evidencia digital.

Destinatarios

La jornada está abierta a autoridades, estudiantes y público en general. La participación es libre y gratuita, según informaron los organizadores.