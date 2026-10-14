Jornada sobre grooming y ciberbullying en infancias en red
Especialistas del OCEDIC disertarán sobre grooming, ciberbullying y huella digital. La actividad está destinada a autoridades, estudiantes y público en general.
Por WebMaster 1 min de lectura79 visualizaciones
El Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) participará de una jornada sobre infancias en red. La actividad se centrará en grooming, ciberbullying, huella digital y herramientas de prevención.
Temas y expositores
- Grooming: acoso sexual a menores por parte de adultos a través de internet.
- Ciberbullying: hostigamiento entre pares en entornos digitales.
- Huella digital: rastro que dejan los datos personales en la web.
- Herramientas de prevención: recursos para familias, docentes y chicos.
Los disertantes pertenecen al OCEDIC, organismo especializado en delitos informáticos y evidencia digital.
Destinatarios
La jornada está abierta a autoridades, estudiantes y público en general. La participación es libre y gratuita, según informaron los organizadores.
Comentarios
Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.
Notas relacionadas
Interes General
Loma Verde: 2.500 hectáreas forestadas en Corrientes sin cosechar madera
13 de octubre de 2026 · 23:08 hace 9 horas 103 visualizaciones
Interes General
El Registro Civil de Virasoro lleva el DNI a los pacientes postrados
13 de octubre de 2026 · 18:19 hace 14 horas 324 visualizaciones
Interes General
El papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar y ya volvió a su habitación
13 de octubre de 2026 · 17:03 hace 15 horas 108 visualizaciones
Interes General
Expo Mamá llega a Virasoro con emprendedores y salud
13 de octubre de 2026 · 16:59 hace 15 horas 388 visualizaciones