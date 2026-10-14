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Jornada sobre grooming y ciberbullying en infancias en red

Especialistas del OCEDIC disertarán sobre grooming, ciberbullying y huella digital. La actividad está destinada a autoridades, estudiantes y público en general.

Por WebMaster 1 min de lectura79 visualizaciones
Jornada sobre grooming y ciberbullying en infancias en red

El Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) participará de una jornada sobre infancias en red. La actividad se centrará en grooming, ciberbullying, huella digital y herramientas de prevención.

Temas y expositores

  • Grooming: acoso sexual a menores por parte de adultos a través de internet.
  • Ciberbullying: hostigamiento entre pares en entornos digitales.
  • Huella digital: rastro que dejan los datos personales en la web.
  • Herramientas de prevención: recursos para familias, docentes y chicos.

Los disertantes pertenecen al OCEDIC, organismo especializado en delitos informáticos y evidencia digital.

Destinatarios

La jornada está abierta a autoridades, estudiantes y público en general. La participación es libre y gratuita, según informaron los organizadores.

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