El Paraná superará los niveles de evacuación el 20 de octubre

El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, informó que el río Paraná continuará su ascenso y superará los niveles de evacuación el 20 o 21 de octubre. Lo dijo en una conferencia de prensa en la que detalló el operativo provincial frente a la crecida.

"El río Paraná va a seguir en su ascenso hasta los niveles de alerta", afirmó el funcionario. El fenómeno responde a las lluvias extraordinarias en la alta cuenca, donde cayeron precipitaciones "superiores hasta cinco veces lo que se tenía previsto", y al caudal erogado por las represas de Yacyretá e Itaipú.

Zonas afectadas y asistencia

Los primeros efectos se registran en Apipé, San Antonio e Ituzaingó. Se prevé que la crecida avance hacia Itatí, Paso de la Patria y Capital.

En la isla Apipé hay entre 50 y 60 personas autoevacuadas y asistidas por el municipio.

y asistidas por el municipio. El Comando Operativo de Emergencias (COE) mantiene reuniones encabezadas por el gobernador, con la participación de Desarrollo Social, Vialidad, Dpec, el Instituto Correntino del Agua y Defensa Civil.

Desde la próxima semana se sumarán equipos de la Armada Argentina para reforzar la atención en las zonas ribereñas.

Lovinson valoró que "hay algunas familias que se autoevacuaron preventivamente y eso nos da previsibilidad". Y agregó: "Como se viene trabajando con anticipación, el número de impacto no es significativo todavía".

El Niño y el sector productivo

El funcionario señaló que El Niño está en un proceso de consolidación y se espera que continúe durante gran parte de 2027. "Está declarado como uno muy fuerte y va a seguir seguramente fortaleciéndose en los siguientes meses", dijo.

En cuanto al resguardo del ganado, indicó que se articulan tareas con el Ministerio de la Producción, bomberos y Prefectura. "Empedrado está con una situación donde está empezando a sacar el ganado en pie de las islas, eso conlleva un trabajo de seguridad y articulación", explicó.