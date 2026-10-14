El Paraná superará los niveles de evacuación el 20 de octubre
Defensa Civil de Corrientes advirtió que el río seguirá subiendo por las lluvias extraordinarias en la alta cuenca y el caudal de Yacyretá e Itaipú. Ya hay 50 a 60 personas autoevacuadas en la isla Apipé.
El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, informó que el río Paraná continuará su ascenso y superará los niveles de evacuación el 20 o 21 de octubre. Lo dijo en una conferencia de prensa en la que detalló el operativo provincial frente a la crecida.
"El río Paraná va a seguir en su ascenso hasta los niveles de alerta", afirmó el funcionario. El fenómeno responde a las lluvias extraordinarias en la alta cuenca, donde cayeron precipitaciones "superiores hasta cinco veces lo que se tenía previsto", y al caudal erogado por las represas de Yacyretá e Itaipú.
Zonas afectadas y asistencia
Los primeros efectos se registran en Apipé, San Antonio e Ituzaingó. Se prevé que la crecida avance hacia Itatí, Paso de la Patria y Capital.
- En la isla Apipé hay entre 50 y 60 personas autoevacuadas y asistidas por el municipio.
- El Comando Operativo de Emergencias (COE) mantiene reuniones encabezadas por el gobernador, con la participación de Desarrollo Social, Vialidad, Dpec, el Instituto Correntino del Agua y Defensa Civil.
- Desde la próxima semana se sumarán equipos de la Armada Argentina para reforzar la atención en las zonas ribereñas.
Lovinson valoró que "hay algunas familias que se autoevacuaron preventivamente y eso nos da previsibilidad". Y agregó: "Como se viene trabajando con anticipación, el número de impacto no es significativo todavía".
El Niño y el sector productivo
El funcionario señaló que El Niño está en un proceso de consolidación y se espera que continúe durante gran parte de 2027. "Está declarado como uno muy fuerte y va a seguir seguramente fortaleciéndose en los siguientes meses", dijo.
En cuanto al resguardo del ganado, indicó que se articulan tareas con el Ministerio de la Producción, bomberos y Prefectura. "Empedrado está con una situación donde está empezando a sacar el ganado en pie de las islas, eso conlleva un trabajo de seguridad y articulación", explicó.
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