Android usa IA para detectar estafas en Google Messages

Android sumará nuevas herramientas contra el fraude móvil. La principal es un modo de "protección mejorada" en Google Messages que usa modelos de IA Gemini en la nube para evaluar las intenciones de un posible estafador en conversaciones con remitentes desconocidos.

La función es opcional y se activa manualmente. Los datos del usuario se cifran durante el análisis y se procesan en un espacio dedicado al que ni Google puede acceder.

Cómo funciona

El sistema se apoya en la detección de estafas que ya existe en el dispositivo y la amplía. Según Google, los estafadores suelen disfrazar sus intenciones en conversaciones lentas, y el análisis en la nube permite identificar ataques nuevos y sofisticados.

La protección mejorada usa Gemini Nano en el teléfono para revisar señales web en tiempo real de URLs desconocidas antes de que el usuario las abra.

La detección de estafas en notificaciones de chat, presentada el año pasado en los Pixel, llegará a equipos de Honor, Motorola, Oppo, OnePlus, Realme, Tecno, Vivo y Xiaomi, entre otros.

Google prevé que la función alcance a cientos de millones de usuarios más este año.

Otras medidas de seguridad

Android también bloqueará que las aplicaciones activen el desvío de llamadas y notificará al usuario cuando alguien intente hacerlo.

Además, ocultará de forma automática información sensible mientras se comparte pantalla en Chrome y Android WebView.