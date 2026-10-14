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Alerta del FBI por un plan de tiroteo masivo en la UCP

La agencia estadounidense avisó por consultas en ChatGPT de un usuario que decía tener armas y explosivos. Gendarmería allanó una casa en Sáenz Peña y detuvo a dos personas.

Por WebMaster 1 min de lectura28 visualizaciones
Alerta del FBI por un plan de tiroteo masivo en la UCP

Una alerta del FBI puso en marcha una investigación de Gendarmería que terminó con dos detenidos en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. El aviso apuntaba a un usuario que, a través de consultas en la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, afirmaba tener armas, explosivos y municiones, y describía un plan para un tiroteo masivo en establecimientos educativos de la zona.

Cómo llegaron al sospechoso

Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Sáenz Peña" trabajaron bajo las directivas de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. La causa se abrió a partir de la alerta de la agencia estadounidense.

La investigación incluyó el análisis de direcciones IP, el entrecruzamiento de información en redes sociales y tareas de campo en las inmediaciones de la Universidad de la Cuenca del Plata, en Corrientes. Así identificaron la vivienda del principal sospechoso, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen de la ciudad chaqueña.

El allanamiento

Con una orden del Juzgado Federal de Garantías y el apoyo de la Sección Explosivos local, Gendarmería allanó el inmueble. Los funcionarios secuestraron dos agendas con anotaciones manuscritas sobre la planificación logística del ataque, además de:

  • 10 elementos cortopunzantes y herramientas: un machete, facas tumberas, barretas y cuchillos
  • Un bidón metálico para transporte de combustible
  • Un libro con simbología nazi
  • 3.280.000 de pesos en efectivo
  • Tres teléfonos celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y dispositivos de almacenamiento digital

Por orden del magistrado interviniente, los gendarmes detuvieron a dos ciudadanos mayores de edad, que quedaron alojados en sedes policiales a disposición de la Justicia.

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