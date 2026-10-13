El Registro Civil de Virasoro lleva el DNI a los pacientes postrados

El Registro Civil de Gobernador Virasoro informó que está tomando los datos de las personas que, por razones de salud acreditadas, están postradas o tienen una imposibilidad física permanente o temporal para trasladarse hasta las oficinas y hacer trámites de DNI.

Para esas personas, el organismo coordina una visita al domicilio y pide que los datos se envíen por privado.

Qué datos hay que enviar

Foto del DNI.

Ubicación de la casa (Maps).

Número de teléfono, con alguien atento a esa línea para coordinar el trámite.

El servicio a domicilio es solo para quienes estén en esa situación excepcional. Con esos datos, el Registro Civil coordina la visita a la casa lo antes posible.