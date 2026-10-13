El Registro Civil de Virasoro lleva el DNI a los pacientes postrados
El trámite se coordina con una visita al domicilio para las personas que, por salud, no pueden llegar a las oficinas. Hay que enviar foto del DNI, ubicación de la casa y un teléfono de contacto.
El Registro Civil de Gobernador Virasoro informó que está tomando los datos de las personas que, por razones de salud acreditadas, están postradas o tienen una imposibilidad física permanente o temporal para trasladarse hasta las oficinas y hacer trámites de DNI.
Para esas personas, el organismo coordina una visita al domicilio y pide que los datos se envíen por privado.
Qué datos hay que enviar
- Foto del DNI.
- Ubicación de la casa (Maps).
- Número de teléfono, con alguien atento a esa línea para coordinar el trámite.
El servicio a domicilio es solo para quienes estén en esa situación excepcional. Con esos datos, el Registro Civil coordina la visita a la casa lo antes posible.
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