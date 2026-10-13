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El Registro Civil de Virasoro lleva el DNI a los pacientes postrados

El trámite se coordina con una visita al domicilio para las personas que, por salud, no pueden llegar a las oficinas. Hay que enviar foto del DNI, ubicación de la casa y un teléfono de contacto.

Por WebMaster 1 min de lectura134 visualizaciones
El Registro Civil de Virasoro lleva el DNI a los pacientes postrados

El Registro Civil de Gobernador Virasoro informó que está tomando los datos de las personas que, por razones de salud acreditadas, están postradas o tienen una imposibilidad física permanente o temporal para trasladarse hasta las oficinas y hacer trámites de DNI.

Para esas personas, el organismo coordina una visita al domicilio y pide que los datos se envíen por privado.

Qué datos hay que enviar

  • Foto del DNI.
  • Ubicación de la casa (Maps).
  • Número de teléfono, con alguien atento a esa línea para coordinar el trámite.

El servicio a domicilio es solo para quienes estén en esa situación excepcional. Con esos datos, el Registro Civil coordina la visita a la casa lo antes posible.

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