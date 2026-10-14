Corte total en la Ruta 12 por la crecida del Paraná

La Ruta Nacional 12 permanece con corte total de tránsito entre el acceso a El Alcázar, en el kilómetro 1501,50, y el kilómetro 1540,60, en el tramo que conecta el centro y el norte de Misiones. La interrupción se produce por la crecida extraordinaria del río Paraná y el aumento del caudal de los arroyos de la zona.

La concesionaria Camino Selva informó que el cierre alcanza el corredor hacia Eldorado, incluida la rotonda de avenida Los Fundadores. El desvío establecido es Ruta Provincial 11, Ruta Nacional 14, Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 17, para luego conectar con Eldorado.

Por qué se cortó

El corte se decidió después de varias horas de monitoreo sobre los puentes de los arroyos Paranay, en El Alcázar, y Piray Guazú, entre Puerto Piray y Eldorado. Los niveles de ambos viaductos subieron de forma considerable por el escenario hídrico de la región.

La crecida del Paraná genera un efecto de embalse sobre los arroyos que desembocan en el río, lo que elevó sus niveles y llevó a extremar las medidas preventivas. Durante las horas previas al cierre, personal de Vialidad Nacional, fuerzas de seguridad y la concesionaria vial mantenían bajo vigilancia los dos puentes.

Impacto en los viajes

La interrupción afecta sobre todo a quienes se trasladan desde Iguazú y otras localidades de la Zona Norte hacia Posadas y el centro de la provincia, y en sentido inverso, porque obliga a un recorrido bastante más extenso por el interior de Misiones.

Desde Camino Selva pidieron a quienes circulen por la zona reducir la velocidad, prever mayores tiempos de viaje y respetar las indicaciones del personal apostado en los sectores afectados.

La normalización del tránsito por la Ruta Nacional 12 dependerá de la evolución de los niveles de agua y de las condiciones de seguridad de los sectores afectados.