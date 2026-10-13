Loma Verde: 2.500 hectáreas forestadas en Corrientes sin cosechar madera

Un campo que durante años se dedicó a la ganadería extensiva en Corrientes es ahora la base de un proyecto forestal que no cosechará madera. Se llama Loma Verde y lo llevan adelante Cambium, del grupo INSUD, y Pomera Maderas. El objetivo es capturar carbono: la meta es remover 1,9 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en 43 años.

El establecimiento tiene alrededor de 2.500 hectáreas. De ese total, 1.749 hectáreas se forestaron y 589 quedaron bajo conservación, con monte nativo, humedales y sectores para preservar biodiversidad.

Especies nativas y el aporte de Misiones

El diseño combina pinos y eucaliptos, de rápido crecimiento, con 20 especies nativas. La idea es maximizar la absorción de carbono y sumar diversidad. Pablo Aquino, ingeniero forestal responsable del proyecto de carbono, explicó que las nativas recibieron el mismo tratamiento que las especies de rápido crecimiento: preparación de suelo, control de malezas y de hormigas.

Alrededor del 70% de los plantines de especies nativas provino de viveros misioneros, según Aquino. El resto salió de viveros correntinos y de un vivero propio de la empresa en la zona de Ituzaingó. "Fue muy importante el aporte que hicieron los viveros de Misiones, sobre todo por la gran diversidad de nativas que estamos plantando", dijo.

La elección de variedades incluyó consultas con especialistas en flora, profesionales de la Facultad de Ingeniería Forestal de Eldorado y relevamientos dentro del campo. Todos los viveros proveedores cuentan con certificados del Instituto Nacional de Semillas (INASE), lo que permite conocer el origen de las semillas.

De las 20 especies nativas, diez se destinaron a zonas altas y diez a zonas bajas. Aquino señaló que hay menos información sobre el comportamiento de las nativas en zonas bajas y que el proyecto también apunta a generar nuevos datos.

Corredores biológicos y créditos de carbono

En los sectores de conservación hay fragmentos de monte nativo y humedales. Para conectar esos espacios, el proyecto prevé corredores biológicos con especies nativas en lotes que antes eran pasturas. La idea es que, cuando crezcan, faciliten el desplazamiento de la fauna entre los distintos montes. También se monitorea flora y fauna.

Loma Verde se desarrolla bajo el estándar internacional Verra y la metodología VM0047, para proyectos de forestación, reforestación y revegetación. La documentación comercial de Cambium lo identifica como Verra VCS 5202.

El proceso mide y verifica el carbono removido a medida que crecen los árboles, con inventarios forestales y estimaciones de biomasa. La documentación prevé una primera emisión de entre 80.000 y 100.000 unidades de carbono verificadas para comienzos de 2027, sujeta a validación. Los créditos se venden en el mercado voluntario.

Aquino sostuvo que un marco legal para esta actividad aporta previsibilidad: "Siempre es bueno tener un marco legal. Eso valoriza los proyectos y hace que más inversiones puedan abocarse a esta clase de proyectos".

El proyecto comenzó a tomar forma hace más de tres años. Uno de los requisitos para proyectos de carbono en suelo degradado es que el campo no haya tenido forestación en los diez años anteriores. Loma Verde cumplía esa condición y estaba dedicado por completo a la ganadería.