El papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar y ya volvió a su habitación

El Vaticano informó este martes que la operación a la que fue sometido el papa León XIV para extirparle un nódulo en un pulmón concluyó "con éxito, en el plazo y de la forma previstos". El pontífice ya regresó a su habitación en el Hospital Gemelli de Roma, según un comunicado de la Santa Sede, que anticipó que "próximamente se facilitará más información".

La intervención estuvo a cargo de un equipo dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico con miles de operaciones de este tipo. León XIV, de 71 años, había ingresado al policlínico al mediodía.

Cómo se detectó el nódulo

El propio Papa anunció el domingo, después del rezo del Ángelus, que sería operado para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase muy temprana y bien localizado. Fuentes del Vaticano indicaron el lunes que el nódulo apareció en una revisión médica de rutina y que el posoperatorio durará una semana.

Mientras se esperaban novedades sobre su estado de salud, cientos de fieles iniciaron una cadena de oración en la capilla del hospital, encabezada por el cardenal vicario Baldassare Reina. El presbítero Angelo Manda dijo que las oraciones de la Iglesia le garantizarán al Papa una pronta recuperación: "Estamos aquí para traerle nuestra oración así él se recuperará y retomará su misión como anunciador del Evangelio, del testimonio de Cristo. Debemos orar todos por el Papa, por su salud".

Agenda cancelada hasta el 20 de octubre

El lunes, antes de ingresar al hospital, el pontífice mantuvo su agenda habitual: según el boletín diario de la Santa Sede, realizó siete audiencias por la mañana y recibió a representantes de la Iglesia y de organizaciones internacionales. Entre ellos estuvieron el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

Tras la hospitalización, León XIV canceló todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre. La suspensión obligó a reorganizar otros compromisos del Vaticano:

El Papa no participará de la sesión vespertina de un encuentro internacional sobre la familia, organizado por el décimo aniversario de la publicación de Amoris laetitia.

La misa prevista para este miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización.

La presentación del informe final del encuentro se modificó: León XIV pidió conocer las conclusiones antes de su publicación para ofrecer sus propias reflexiones.

Desde que se anunció la operación llegaron mensajes de apoyo de referentes políticos y religiosos de distintos países, entre ellos el presidente argentino Javier Milei y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) convocó a una jornada especial de oración por la salud del Papa.