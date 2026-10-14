Corrientes coordina con el campo los traslados de hacienda por El Niño

El Ministerio de Seguridad de Corrientes reunió este martes a la cúpula de la Policía y a la dirigencia de las sociedades rurales para coordinar medidas ante el avance de El Niño y el riesgo de inundaciones en campos, islas y establecimientos ganaderos.

El encuentro fue encabezado por el ministro Adán Gaya, junto al jefe de Policía, Miguel Ángel Leguizamón, y el director general de la Policía Rural y Ecológica, Gerardo Torres. Por el sector productivo participaron el presidente y el vicepresidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Carlos Roldán y Federico Palma.

Traslado de hacienda y controles

Uno de los puntos centrales fue facilitar el traslado de animales desde las zonas que puedan quedar bajo agua. Torres fue directo: "En ningún momento se va a impedir que el productor saque sus animales para salvarlos".

La fuerza provincial indicó que los productores deberán informar los movimientos de hacienda. Una vez concretados, se controlarán la documentación, las guías y el Registro de Marcas y Señales. El objetivo es compatibilizar la urgencia por proteger a los animales con la trazabilidad de las operaciones.

Las unidades especiales de la Policía Rural que trabajan en las costas de los ríos Paraná y Uruguay ya mantienen tareas de coordinación con Defensa Civil y las entidades rurales.

Abigeato y refuerzo de patrullas

La seguridad rural también estuvo en la agenda. Se analizaron las denuncias por delitos contra productores, sobre todo en el sur correntino, donde el abigeato preocupa al sector.

Torres dijo que las estadísticas oficiales se elaboran sobre la base de las denuncias registradas y cuestionó las cifras difundidas sobre unas 400.000 hectáreas supuestamente abandonadas por falta de vigilancia.

Como antecedente, recordó el operativo en la zona de La Cruz, donde se hicieron más de 20 allanamientos, se desarticuló una organización vinculada al robo de ganado y se recuperaron más de 300 cabezas. Además, anticipó que la Policía Rural está próxima a recibir 30 camionetas nuevas para reforzar la presencia territorial.