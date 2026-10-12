Nace en libertad la primera hembra de yaguareté en El Impenetrable

Un registro inédito en el parque nacional

Cámaras trampa del Parque Nacional El Impenetrable captaron por primera vez imágenes de una hembra de yaguareté nacida en libertad, un hecho sin antecedentes desde que comenzó el programa de restauración ecológica en la zona.

El ejemplar, bautizado Gualamba, había sido detectado originalmente en octubre de 2025 por el equipo técnico de Parques Nacionales. Los especialistas estiman que es hija de Keraná, una de las hembras reintroducidas en el proyecto.

El nombre de la cachorra fue elegido por alumnos de escuelas de la localidad de Miraflores. Según la Fundación Rewilding Argentina y Parques Nacionales, organismos que llevan adelante la iniciativa, las nuevas imágenes de fototrampeo permitieron certificar que el animal sobrevive y se encuentra en buen estado dentro del área protegida.

Qué significa para la recuperación de la especie

Para los responsables del proyecto, el hallazgo confirma que la especie puede reproducirse naturalmente en la región, un paso considerado clave para la restauración del yaguareté como depredador tope del Gran Chaco.

Rewilding Argentina y Parques Nacionales señalaron que el objetivo del programa no se limita a la reintroducción de ejemplares, sino que busca:

Consolidar una población autónoma, capaz de sostenerse sin intervención directa.

Restablecer el rol del yaguareté en el equilibrio de la flora y fauna chaqueñas.

Garantizar agua, refugio, alimento y conectividad territorial dentro del monte.

Desde la fundación remarcaron que la preservación de grandes extensiones de monte chaqueño es condición necesaria para sostener en el tiempo la presencia de la especie en la región.