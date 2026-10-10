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Virasoro busca sumar nuevas carreras universitarias

El intendente Guillermo De la Cruz se reunió con representantes de la Fundación Barceló para gestionar una ampliación de la oferta académica en la ciudad.

Por WebMaster 1 min de lectura128 visualizaciones
Virasoro busca sumar nuevas carreras universitarias

Reunión por la oferta educativa

El intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo De la Cruz, mantuvo un encuentro con representantes de la Fundación Barceló para avanzar en gestiones vinculadas a la educación superior en la ciudad.

El objetivo del encuentro fue ampliar la oferta de carreras disponibles en Virasoro, de manera que los estudiantes locales puedan acceder a más opciones de formación sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Por el momento no se informaron detalles sobre qué carreras se incorporarían ni los plazos previstos para su implementación.

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