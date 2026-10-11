Estafan con falsos descuentos de la Dpec vía WhatsApp

Una maniobra de estafa virtual circula entre usuarios de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec). A través de anuncios falsos en redes sociales y WhatsApp, delincuentes ofrecen un supuesto "50% de descuento durante 24 meses" dirigido a jubilados, pensionados y empleados públicos de la provincia.

Cómo opera la maniobra

El engaño arranca con publicidades pagas en Facebook e Instagram. Quien hace clic es derivado a un chat de WhatsApp con números desconocidos que usan el logo de la Dpec para simular que se trata de un canal oficial.

Luego, los estafadores llaman o inician una videollamada y piden activar la función "compartir pantalla" del celular, con la excusa de aplicar el descuento o hacer un "cambio de número de usuario". Ese paso les permite ver en tiempo real todo lo que la víctima tiene en su teléfono.

Si en ese momento la persona abre el home banking, una billetera virtual o el correo electrónico, los delincuentes acceden a claves y datos sensibles y quedan en condiciones de tomar el control de las cuentas y transferir el dinero.

Presión y cambio de identidad

Según capturas de un intercambio de mensajes mantenido por una docente de la ciudad de Corrientes, cuando la víctima duda o se resiste a seguir con la llamada, los estafadores apelan a la intimidación. Usan frases como "necesito que atienda la comunicación en carácter de urgencia" y advertencias falsas sobre una supuesta deuda, la baja automática del servicio o una multa.

Además, se detectó que al ser descubiertos o bloqueados, los estafadores cambian de inmediato la foto de perfil del número y reemplazan el logo de la Dpec por el de otras empresas, como Mercado Pago, para seguir operando con otra identidad falsa.

Recomendaciones para no caer en el engaño

No compartir la pantalla del celular: ninguna empresa de servicios ni entidad bancaria lo solicita en una llamada o videollamada.

Desconfiar de descuentos extraordinarios ofrecidos por enlaces patrocinados en redes o cadenas de WhatsApp: la Dpec no gestiona beneficios tarifarios por esa vía.

Ante dudas sobre facturación o deudas, consultar únicamente los canales oficiales o las oficinas comerciales de la entidad.

La recomendación ante cualquier amenaza de corte de servicio es cortar la comunicación de inmediato y verificar la situación por las vías oficiales de la Dpec. Se sugiere además advertir sobre esta modalidad a adultos mayores y trabajadores de la administración pública, que suelen ser los principales blancos de este tipo de fraudes.