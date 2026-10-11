Médico con parálisis cerebral pide trato igualitario

Un neurólogo que conoce la discapacidad desde adentro

Wenceslao Moreno es médico, oriundo de Rosario, y nació con parálisis cerebral a raíz de una hipoxia durante el parto, aunque su desarrollo cognitivo no se vio afectado. Se recibió en la Universidad Nacional de Rosario y actualmente cursa la especialización en Neurología Clínica. En redes sociales, más de cien mil personas siguen sus publicaciones sobre discapacidad e inclusión.

El miércoles fue uno de los oradores centrales de la gala por el Día de la Parálisis Cerebral realizada en el Teatro Oficial Juan de Vera, en Corrientes. Antes de la presentación, habló sobre la necesidad de generar espacios de concientización y acompañamiento para avanzar hacia una sociedad con igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad.

"El mito más grande es la forma de comunicar"

Según Moreno, el principal problema no pasa por las cifras ni las estadísticas sino por el modo en que la sociedad se dirige a una persona con discapacidad. "El mito que más afecta es la forma de comunicar, la forma de hablar, la forma de dialogar con alguien con discapacidad", sostuvo.

El médico señaló que muchas veces se sigue hablando "sobre alguien, sobre un discapacitado", dejando de lado que antes que nada se trata de una persona con proyectos y sueños propios. Por eso planteó un cambio concreto de actitud: "Estaría bueno despojar muchas veces la discapacidad de lado para interactuar cara a cara como se debería, al mismo escalón".

Diagnóstico temprano y falta de acceso fuera de las grandes ciudades

Moreno remarcó que el tratamiento oportuno y la rehabilitación precoz pueden cambiar el rumbo de una vida, y que el diagnóstico temprano es el primer eslabón hacia una mejor calidad de vida, aunque reconoció que detectarlo en las primeras edades suele ser difícil.

El principal obstáculo, dijo, es el acceso a la atención especializada. Desde su experiencia en el campo de la neurología, enumeró las carencias más frecuentes fuera de los grandes centros urbanos:

Subespecialistas

Terapia ocupacional

Hidroterapia

Kinesiología neurológica

Turnos que no demoren meses

Consultado sobre qué sostiene todo ese proceso, mencionó a la familia, pero amplió la idea hacia amigos y parejas que acompañan sin lazos de sangre: "A veces está la familia que te toca, que nos toca, y la familia que uno eligió. Y a veces no es una más importante que la otra, sino que es todo".

"No define quiénes somos"

Moreno cerró su mensaje con una definición personal sobre la condición que atraviesa desde que nació: "Es una condición que acompaña toda la vida, pero no define quiénes somos". Agregó que la fecha sirve para visibilizar, reflexionar y agradecer a quienes acompañan —familias, docentes, terapeutas, amigos— porque "nadie llega solo", y remarcó que una sociedad más inclusiva se construye entre todos.

La parálisis cerebral es un grupo de trastornos neurológicos permanentes que afectan principalmente el movimiento, el equilibrio, el tono muscular y la postura. Se origina por un desarrollo anormal o una lesión en el cerebro inmaduro, generalmente antes del nacimiento, durante el parto o en los primeros años de vida, hasta los tres o cinco años. El daño cerebral de base no avanza con el tiempo, aunque sus manifestaciones y las necesidades de cada persona pueden variar a lo largo de la vida.

Existen cuatro formas según el tipo de compromiso motor: