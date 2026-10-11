Virasoro suma juegos para adultos en la plazoleta Frattini
El municipio instala aparatos de movilidad pensados para mayores en el espacio verde del barrio 40 Viviendas, en Vuelta del Ombú.
Por WebMaster 1 min de lectura51 visualizaciones
Nuevos equipamientos en Vuelta del Ombú
El área de Obras Públicas de Gobernador Valentín Virasoro instala juegos de movilidad para adultos en la plazoleta Frattini, ubicada sobre calle Moasir Silva, en el barrio 40 Viviendas de Vuelta del Ombú.
Se trata de una inversión municipal orientada a mejorar los espacios públicos de la localidad y generar un lugar destinado a la actividad física y al encuentro entre vecinos.
Parte de un plan más amplio
La obra se enmarca en el plan de mejoras de espacios públicos que lleva adelante el municipio de Virasoro, que contempla intervenciones en distintas plazas y plazoletas de la ciudad.
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