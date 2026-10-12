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Gobernador Virasoro fue sede de la final del MTB correntino

La ciudad recibió la definición del Campeonato Correntino de Mountain Bike 2026, con la presencia del intendente Guillermo de la Cruz.

Por WebMaster 1 min de lectura147 visualizaciones
Gobernador Virasoro fue sede de la final del MTB correntino

Final del campeonato en Virasoro

Gobernador Virasoro fue escenario de la gran final del Campeonato Correntino de Mountain Bike 2026. La jornada reunió a ciclistas de distintos puntos de la provincia en una competencia disputada en la ciudad.

El intendente Guillermo de la Cruz estuvo presente en el evento, que contó con la participación de organizadores y competidores locales y de otras localidades correntinas.

Un año más como sede deportiva

La realización de esta final se suma a otros eventos deportivos que la ciudad viene organizando. Gobernador Virasoro se consolida como sede de competencias de mountain bike en la provincia.

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