Corrientes expondrá su oferta turística en Paraguay

El Ministerio de Turismo de Corrientes participará de la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FITPAR 2026), que se realizará del 16 al 18 de octubre en Asunción. La provincia dispondrá de un espacio institucional para difundir sus destinos, la oferta de los municipios y los servicios de prestadores privados.

Se trata de uno de los encuentros más convocantes del sector en el Mercosur, que durante tres días reúne a representantes de la actividad turística y al público interesado en conocer destinos y propuestas de viaje.

Vínculo estratégico con Paraguay

La presencia de Corrientes en la feria busca fortalecer los lazos turísticos y comerciales con Paraguay, considerado un mercado clave por la cercanía geográfica y el intercambio constante de visitantes entre ambos países.

Como antecedente, durante 2026 se concretó una ronda de negocios en un workshop internacional y, en septiembre, los equipos técnicos de los ministerios de Turismo de Paraguay y Corrientes mantuvieron una jornada de trabajo conjunta para avanzar en la cooperación bilateral.

Chamamé y carnaval como principales atractivos

En su stand, Corrientes mostrará una oferta que combina:

Chamamé

Carnaval

Pesca deportiva

Sol y playas

Turismo de naturaleza

Atractivos históricos y culturales

Además, una delegación de la Capital Nacional del Carnaval se presentará en el escenario de la feria con un show pensado para el público paraguayo.

Con esta participación, la provincia apunta a ganar visibilidad en la región y a generar nuevos contactos entre operadores turísticos de ambos países.