Poceada: tres apuestas repartieron más de $214 millones

Tres premios en el mismo sorteo

El sorteo de la Poceada correntina de este jueves dejó tres ganadores, cada uno de los cuales se llevó $214.350.807.

Dos de los cupones ganadores corresponden a Corrientes Capital y uno a Gobernador Virasoro, según la información difundida tras el sorteo.

Dónde se vendieron los cupones

Los boletos premiados fueron vendidos en:

Agencia oficial N° 838, Corrientes Capital

Agencia oficial N° 842, Corrientes Capital

Agencia oficial N° 662, Gobernador Virasoro

El próximo sorteo de la Poceada será el sábado a las 21.