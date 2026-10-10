Poceada: tres apuestas repartieron más de $214 millones
Dos ganadores de Corrientes Capital y uno de Gobernador Virasoro acertaron el sorteo del jueves y se llevaron un premio millonario cada uno.
Por WebMaster 1 min de lectura80 visualizaciones
Tres premios en el mismo sorteo
El sorteo de la Poceada correntina de este jueves dejó tres ganadores, cada uno de los cuales se llevó $214.350.807.
Dos de los cupones ganadores corresponden a Corrientes Capital y uno a Gobernador Virasoro, según la información difundida tras el sorteo.
Dónde se vendieron los cupones
Los boletos premiados fueron vendidos en:
- Agencia oficial N° 838, Corrientes Capital
- Agencia oficial N° 842, Corrientes Capital
- Agencia oficial N° 662, Gobernador Virasoro
El próximo sorteo de la Poceada será el sábado a las 21.
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