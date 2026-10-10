Misiones capacita técnicos en eficiencia energética industrial

Capacitación sobre vapor y condensados en Apóstoles

El Ministerio del Agro y la Producción de Misiones organizó una jornada de formación técnica sobre sistemas de vapor y condensados en el Salón Vidriado de la Expo Yerba, en Apóstoles. La actividad buscó mejorar la eficiencia energética y optimizar procesos industriales, y estuvo dirigida a operarios, técnicos, responsables de mantenimiento y profesionales del sector productivo.

La capacitación estuvo a cargo del ingeniero Alejandro Brunaux, especialista de la empresa Spirax Sarco, quien desarrolló contenidos sobre generación y uso del vapor, manejo de condensados y su aplicación en distintos procesos industriales.

Participaron cerca de 40 personas de Apóstoles, Concepción de la Sierra, Azara, San José y Virasoro (Corrientes), entre estudiantes, técnicos y representantes de empresas.

Una política de formación con alcance provincial

La jornada se suma a las actividades que desde hace cuatro años se desarrollan en el Centro Tecnológico de la Madera Misiones (CTMMi), en Salto Encantado, y a capacitaciones previas realizadas en Eldorado y Oberá.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, sostuvo que "la capacitación técnica es una herramienta fundamental para fortalecer nuestra industria" y señaló que el objetivo oficial es que estas propuestas lleguen a distintos puntos de la provincia según las necesidades del sector productivo.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Martín López, explicó que la experiencia acumulada en Salto Encantado mostró una demanda creciente de formación especializada, lo que impulsó a extender las capacitaciones a otras localidades como Apóstoles.