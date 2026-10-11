León XIV será operado de un nódulo pulmonar

El anuncio del propio Papa

El papa León XIV, de 71 años, informó este domingo que deberá someterse a una operación por un nódulo pulmonar, detectado en controles médicos recientes. Dio la noticia desde la ventana del palacio apostólico, tras el rezo del Ángelus, ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado", dijo el pontífice. Agregó que los médicos consideraron conveniente intervenir y que decidió seguir esa recomendación para extirparlo "en los próximos días".

Antes de retirarse, pidió a los presentes "cercanía espiritual" y oraciones.

Cuándo es la cirugía y cuánto durará la internación

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó después los detalles de la intervención:

La operación está prevista para los primeros días de la semana próxima .

. Se realizará en el hospital Agostino Gemelli de Roma, donde el Vaticano tiene un departamento privado desde la década del 80, usado en tiempos de Juan Pablo II.

La internación postoperatoria estimada es de aproximadamente una semana.

El viaje a la Argentina, sin cambios por ahora

La cirugía se produce a menos de un mes del primer viaje de León XIV a Sudamérica, que incluye a la Argentina. Según el cronograma difundido hasta ahora, el Papa visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, en una gira que también pasa por Uruguay y Perú.

La agenda prevista en la Argentina incluye un encuentro con el presidente Javier Milei, actividades pastorales y una misa en Luján.

Hasta el momento, la Santa Sede no informó cambios en el itinerario del viaje a raíz de la operación. Queda por confirmarse cómo evoluciona la recuperación del pontífice en los próximos días.