Temporal en Curuzú Cuatiá: casi 100 mm de lluvia y daños en el interior correntino
Ráfagas de viento y lluvia provocaron caída de postes, árboles y cortes de energía en Curuzú Cuatiá. Un árbol cayó sobre la Comisaría de la Mujer y hay barrios sin luz ni señal de celular.
Daños por el temporal en Curuzú Cuatiá
Un temporal de lluvia y viento afectó este martes a la ciudad de Curuzú Cuatiá, en el interior de Corrientes. Según los primeros informes, cayeron 90 milímetros de lluvia hasta las 8.30 de hoy, aunque se espera que el acumulado supere los 100 milímetros.
Las ráfagas de viento provocaron:
- Caída de postes y cables cortados
- Árboles caídos en distintos puntos de la ciudad
- Techos dañados y cartelería afectada
- Un árbol cayó sobre el frente de la Comisaría de la Mujer, sin dejar heridos pero con un móvil policial dañado
Sin energía eléctrica ni señal de celular
Varios barrios de Curuzú Cuatiá permanecen sin energía eléctrica y sin señal de telefonía celular. Equipos de Defensa Civil trabajan a contra reloj para despejar las calles y restablecer los servicios.
Hasta el momento no se reportaron personas heridas por el temporal. Se aguardan reportes oficiales con el balance completo de los daños.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.