Temporal en Curuzú Cuatiá: casi 100 mm de lluvia y daños en el interior correntino

Daños por el temporal en Curuzú Cuatiá

Un temporal de lluvia y viento afectó este martes a la ciudad de Curuzú Cuatiá, en el interior de Corrientes. Según los primeros informes, cayeron 90 milímetros de lluvia hasta las 8.30 de hoy, aunque se espera que el acumulado supere los 100 milímetros.

Las ráfagas de viento provocaron:

Caída de postes y cables cortados

Árboles caídos en distintos puntos de la ciudad

Techos dañados y cartelería afectada

Un árbol cayó sobre el frente de la Comisaría de la Mujer, sin dejar heridos pero con un móvil policial dañado

Sin energía eléctrica ni señal de celular

Varios barrios de Curuzú Cuatiá permanecen sin energía eléctrica y sin señal de telefonía celular. Equipos de Defensa Civil trabajan a contra reloj para despejar las calles y restablecer los servicios.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas por el temporal. Se aguardan reportes oficiales con el balance completo de los daños.