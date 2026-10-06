Alerta amarilla por tormentas en Corrientes: lluvias hasta el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Corrientes, que regirá mañana y continuará el jueves en la capital y otras localidades del noreste provincial.

Según el organismo, las tormentas podrían incluir abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Los acumulados de lluvia se ubicarían entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superar ese rango de manera puntual.

Qué se espera en la capital

Para mañana, en la ciudad de Corrientes las lluvias intensas podrían comenzar durante la tarde, con una temperatura mínima estimada en 19º. El pronóstico indica probabilidades de precipitación de hasta el 70%, condición que se extendería al resto de la provincia.

El jueves, el día más complicado

El jueves se esperan precipitaciones más intensas en la capital y el noreste provincial, con lluvias fuertes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas fuertes.

La alerta amarilla alcanza a las localidades de:

San Martín

Empedrado

Paso de los Libres

Itatí

General Paz

Santo Tomé

Berón de Astrada

Saladas

San Luis del Palmar

Mburucuyá

Alvear

San Cosme

De acuerdo con el SMN, las probabilidades de lluvia se extenderán hasta el viernes. En la semana, se prevén máximas de 28º y mínimas de 16º.