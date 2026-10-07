Las tarjetas Sapucay ya se pueden usar en Corrientes

Las tarjetas Sapucay quedaron habilitadas este miércoles 7 de octubre para los beneficiarios del programa en toda la provincia de Corrientes. Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Social, que precisó que podrán utilizarse hasta el 29 de octubre.

Los plásticos ya cuentan con los montos correspondientes cargados y forman parte del programa de asistencia social que implementa el Gobierno de Corrientes.

Dónde se pueden usar

El Programa Sapucay depende del Ministerio de Desarrollo Social provincial y funciona como una herramienta para que las familias accedan a productos esenciales. Las compras deben realizarse únicamente en los comercios adheridos al programa.