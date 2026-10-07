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Las tarjetas Sapucay ya se pueden usar en Corrientes

El Ministerio de Desarrollo Social habilitó el plástico desde este miércoles y los beneficiarios tienen tiempo hasta el 29 de octubre para gastar el saldo en comercios adheridos al programa provincial.

Por WebMaster 1 min de lectura37 visualizaciones
Las tarjetas Sapucay ya se pueden usar en Corrientes

Las tarjetas Sapucay quedaron habilitadas este miércoles 7 de octubre para los beneficiarios del programa en toda la provincia de Corrientes. Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Social, que precisó que podrán utilizarse hasta el 29 de octubre.

Los plásticos ya cuentan con los montos correspondientes cargados y forman parte del programa de asistencia social que implementa el Gobierno de Corrientes.

Dónde se pueden usar

El Programa Sapucay depende del Ministerio de Desarrollo Social provincial y funciona como una herramienta para que las familias accedan a productos esenciales. Las compras deben realizarse únicamente en los comercios adheridos al programa.

  • Los beneficiarios pueden consultar el saldo disponible en su tarjeta.
  • El plazo para usar los montos vence el 29 de octubre.
  • Solo se aceptan compras en los locales que forman parte de la red de comercios adheridos.

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