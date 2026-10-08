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Alerta naranja por lluvias: anegamientos y operativo en la ciudad

Defensa Civil trabaja en distintos puntos para facilitar el escurrimiento del agua. Piden circular con precaución y colaborar con la limpieza de sumideros.

Por WebMaster 1 min de lectura172 visualizaciones
Alerta naranja por lluvias: anegamientos y operativo en la ciudad

Ante las intensas lluvias, Defensa Civil trabaja en distintos sectores de la ciudad donde se registran anegamientos, con tareas para facilitar el escurrimiento del agua.

Recomendaciones para los vecinos

  • Circular con extrema precaución, especialmente en las zonas afectadas.
  • Mantener despejados los sumideros de cada cuadra, retirando hojas y residuos solo cuando sea seguro hacerlo.
  • No exponerse al agua acumulada ni a la circulación vehicular.

Teléfonos de emergencia

Ante cualquier emergencia, comunicarse con:

  • Defensa Civil: 3756 630253
  • Bomberos: 3756 448964

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