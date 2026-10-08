Alerta naranja por lluvias: anegamientos y operativo en la ciudad
Defensa Civil trabaja en distintos puntos para facilitar el escurrimiento del agua. Piden circular con precaución y colaborar con la limpieza de sumideros.
Por WebMaster 1 min de lectura172 visualizaciones
Ante las intensas lluvias, Defensa Civil trabaja en distintos sectores de la ciudad donde se registran anegamientos, con tareas para facilitar el escurrimiento del agua.
Recomendaciones para los vecinos
- Circular con extrema precaución, especialmente en las zonas afectadas.
- Mantener despejados los sumideros de cada cuadra, retirando hojas y residuos solo cuando sea seguro hacerlo.
- No exponerse al agua acumulada ni a la circulación vehicular.
Teléfonos de emergencia
Ante cualquier emergencia, comunicarse con:
- Defensa Civil: 3756 630253
- Bomberos: 3756 448964
Comentarios
Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.
Notas relacionadas
Ciudad
Educación vial para jóvenes y adultos en la EPJA N.º 63
8 de octubre de 2026 · 06:16 hace 4 horas 228 visualizaciones
Ciudad
Talleres de huerta en escuelas rurales de Colonia Unión
7 de octubre de 2026 · 17:50 hace 17 horas 434 visualizaciones
Ciudad
El municipio pinta el SAPS del barrio 325 Viviendas y corta el pasto en el Acceso Norte
5 de octubre de 2026 · 15:28 hace 2 días 501 visualizaciones
Ciudad
Nuevos horarios para la recolección de residuos desde el 5 de octubre
3 de octubre de 2026 · 10:31 hace 5 días 686 visualizaciones