Talleres de huerta en escuelas rurales de Colonia Unión
Alumnos de la Escuela N° 239 de Colonia Unión participaron de una nueva jornada de los talleres de huerta que se dictan en escuelas primarias de la zona rural.
Por WebMaster 1 min de lectura33 visualizaciones
Taller en la Escuela N° 239
Los talleres de huerta que se desarrollan en escuelas primarias de la zona rural tuvieron una nueva jornada. En esta oportunidad, la actividad se realizó con los alumnos de la Escuela N° 239 de Colonia Unión.
- La propuesta continúa en establecimientos primarios rurales.
- La jornada de hoy se llevó a cabo en la Escuela N° 239 de Colonia Unión.
Continuidad del programa
Los talleres de huerta se vienen dictando de manera sostenida en las escuelas primarias de la zona rural. La actividad de hoy forma parte de esa continuidad y tuvo como destinatarios a los estudiantes de la Escuela N° 239.
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