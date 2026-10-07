Charla sobre prevención del dengue en la Casa del Bicentenario

Una charla abierta para prevenir el dengue

Se realizó en la Casa del Bicentenario una charla abierta a la comunidad sobre la prevención del dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. La actividad contó con la participación de la Fundación Mundo Sano.

Durante el encuentro se compartieron conocimientos, recomendaciones y herramientas prácticas para:

Reconocer los riesgos asociados a los mosquitos.

Eliminar posibles criaderos.

Prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

Herramientas prácticas para la comunidad

La charla buscó que los vecinos puedan aplicar medidas concretas en sus hogares.

El objetivo fue prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.

La actividad se enmarca en las acciones de concientización y prevención que se desarrollan en la comunidad.