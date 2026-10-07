VirasoroVirtual
Hoy:
Valdés cerró su gira en Francia y una comitiva técnica vendrá a Corrientes Milei: ¿pulgar arriba o pulgar abajo? Los virasoreños opinan, ¿vos qué decís? Alumnas de Taragüí Koe visitaron el Museo Virasoro Buscan a León y Roco, dos perros perdidos en el barrio Narciso Vega Lautaro Martínez igualó a Agüero y es el tercer goleador histórico de Argentina Oficial $1.540 Blue $1.555 MEP $1.539 CCL $1.609 Farmacia de turno Central
Interes General

Charla sobre prevención del dengue en la Casa del Bicentenario

La actividad, abierta a la comunidad, se centró en cómo eliminar criaderos y reconocer los riesgos de enfermedades transmitidas por mosquitos.

Por WebMaster 1 min de lectura51 visualizaciones
Charla sobre prevención del dengue en la Casa del Bicentenario

Una charla abierta para prevenir el dengue

Se realizó en la Casa del Bicentenario una charla abierta a la comunidad sobre la prevención del dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. La actividad contó con la participación de la Fundación Mundo Sano.

Durante el encuentro se compartieron conocimientos, recomendaciones y herramientas prácticas para:

  • Reconocer los riesgos asociados a los mosquitos.
  • Eliminar posibles criaderos.
  • Prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

Herramientas prácticas para la comunidad

La charla buscó que los vecinos puedan aplicar medidas concretas en sus hogares.

El objetivo fue prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.

La actividad se enmarca en las acciones de concientización y prevención que se desarrollan en la comunidad.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas