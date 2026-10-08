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Se perdió un perro en el barrio San Martín y ofrecen recompensa

El dueño pide ayuda para encontrarlo y ofrece una recompensa a quien aporte datos. La búsqueda se concentra en las inmediaciones del barrio San Martín.

Por WebMaster 1 min de lectura197 visualizaciones
Se perdió un perro en el barrio San Martín y ofrecen recompensa

Un perro se perdió en las inmediaciones del barrio San Martín y su dueño ofrece una recompensa para quien ayude a encontrarlo.

Cómo colaborar

  • Quien tenga información sobre el paradero del animal puede comunicarse al 3756464850.
  • El dueño pide que se difunda el dato para facilitar la búsqueda.

La búsqueda se concentra en la zona del barrio San Martín y alrededores. Para aportar cualquier dato, el contacto habilitado es el 3756464850.

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