Se perdió un perro en el barrio San Martín y ofrecen recompensa

El dueño pide ayuda para encontrarlo y ofrece una recompensa a quien aporte datos. La búsqueda se concentra en las inmediaciones del barrio San Martín.

Por WebMaster 8 de octubre de 2026 · 06:29 1 min de lectura 197 visualizaciones

1 1 corazón

Un perro se perdió en las inmediaciones del barrio San Martín y su dueño ofrece una recompensa para quien ayude a encontrarlo. Cómo colaborar Quien tenga información sobre el paradero del animal puede comunicarse al 3756464850 .

. El dueño pide que se difunda el dato para facilitar la búsqueda. La búsqueda se concentra en la zona del barrio San Martín y alrededores. Para aportar cualquier dato, el contacto habilitado es el 3756464850.

Comentarios Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también. Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas