Loan: Ramón Dupuy declarará por videoconferencia el 15 de octubre
El tribunal del juicio por la desaparición de Loan Peña resolvió que Ramón Dupuy preste declaración como testigo de forma virtual y deberá devolver el dinero de los pasajes que se le habían adelantado. También intimó a las partes a presentar pruebas si conocen amenazas contra el testigo.
El tribunal que lleva adelante el juicio por la desaparición de Loan Peña resolvió que Ramón Dupuy declare como testigo el próximo 15 de octubre a través de videoconferencia. La decisión implica que Dupuy deberá devolver el dinero que se le había adelantado en concepto de pasajes para viajar a prestar declaración de manera presencial.
Intimación a las partes
En la misma resolución, el tribunal exigió a los abogados de la querella y al abogado Bacque que, si tienen conocimiento de alguna campaña de intimidación, coacción o amenaza contra Dupuy, presenten las pruebas y las denuncias correspondientes. El planteo apunta a que esos elementos no se usen como excusa para presentar escritos ante el tribunal.
Contexto del juicio
La declaración de Dupuy se suma a otras testimoniales ya previstas en el marco del juicio. Entre ellas, Victoria Caillava pidió declarar y lo hará el 7 de octubre. En las últimas jornadas también expusieron tres policías de la Policía Federal Argentina que analizaron celulares y participaron de peritajes clave para la causa.
- 15 de octubre: declaración de Ramón Dupuy por videoconferencia.
- 7 de octubre: declaración de Victoria Caillava.
- El tribunal pidió a la querella y al abogado Bacque que, ante amenazas contra Dupuy, presenten pruebas y denuncias en lugar de escritos.
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