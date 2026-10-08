Murió una joven tras un siniestro vial en Monte Caseros

Una joven de 18 años, identificada con el apellido Aguirre, falleció luego de un siniestro vial ocurrido en Monte Caseros. La víctima había sido trasladada al Hospital Escuela con lesiones graves.

Cómo fue el siniestro

El hecho involucró a una camioneta Volkswagen Amarok que estaba estacionada y a una motocicleta de 110 cc en la que circulaban tres mujeres de 17, 18 y 20 años.

La joven de 18 años sufrió lesiones de carácter grave y fue derivada al Hospital Escuela.

Las otras dos ocupantes de la moto también viajaban en el rodado al momento del impacto.

Investigación en curso

El fallecimiento fue informado en la fecha por el hospital. La Unidad Fiscal interviniente tomó intervención en el caso y en la comisaría se continuaron con los trámites correspondientes.

Hasta el momento no se informaron las causas del siniestro ni imputaciones.